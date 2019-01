Steenfabriek Vandersanden is een voorbeeld in alternatieve energie “Geen zonnepanelen op kosten van de staat” LXB

07 januari 2019

12u00 0 Bilzen Het bedrijf met de meeste zonnepanelen in Limburg bevindt zich in Kleine Spouwen bij Bilzen. Daar ligt Vandersanden, in de steensector het grootste familiebedrijf van Europa. Exact 10.000 zonnepanelen bedekken de daken van de fabriek. Ze dekken zo’n 10 procent van het stroomverbruik. Tien jaar geleden werd Jean- Pierre Wuytack de ceo van steenfabriek Vandersanden, tot bij de Limburgse gouverneur geroepen. “We waren één van de 10 meest vervuilende bedrijven in Limburg”, bekende hij.

Principe

Dat gegeven bleef niet zonder gevolgen. “De steennijverheid is al jaren verankerd in Limburg. De provincie wil CO2-neutraal worden”, vulde hij aan. Redenen genoeg om zonnepanelen te plaatsen. Maar het gebeurde niet van slag op stoot. “Tien jaar terug hadden we al panelen kunnen leggen. We hebben dat niet gedaan, ook al konden we véél subsidies van de overheid krijgen. We vonden het niet koosjer dat te doen op kosten van vadertje staat”, wierp Wuytack op.” Zelf is hij een man van principes. “Pas twee tot drie jaar geleden is het plaatsen van zonnepanelen rendabel zonder subsidies. De tijd was rijp om 10.000 zonnepanelen op de daken aan te brengen.”

Biogas

En een windmolen? “Hiermee vangen we de helft van het huidig stroomverbruik op”, getuigde Pirre zoals de ceo wordt aangesproken. “Er loopt een studie om op onze site een turbine te bouwen. Twee locaties komen in aanmerking zonder lawaaihinder en slagschaduw voor omwonenden.” Dé slokop van energie bij Vandersanden komt van het bakken van de stenen. “Nu doe we dat met aardgas maar dat is een fossiele brandstof”, aldus Pirre. “We gaan een prototype van bio-gasfabriek bouwen. Hierbij halen we gas uit afval van bermen, suikerfabrieken, groenten en fruit (GFT-afval). Dat doen we niet op ons terrein. Intercompost, bedrijf in Bilzen dat van afval compost maakt, is een optie. Nu verdwijnt het gas in de lucht. We vangen het op”, zei Pirre. “Het is mogelijk om via de bestaande aardgasleiding (Vandersanden heeft destijds de pijpleiding tussen Bilzen en Kleine Spouwen met eigen middelen betaald) het bio-gas tot bij ons te brengen om stenen te bakken. We gaan voor de productie van bio-gas in overleg met Bionerga (uitbater van compostbedrijf dat de nodige expertise terzake heeft).”

Duurzaam

Vandersanden investeert niet enkel in alternatieve energie. Ook het terugdringen van het energieverbruik is een prioriteit. “De meeste energie wordt voor het bakken van stenen verbruikt bij het drogen van de klei”, liet Pirre weten. “Met de nieuwste technieken dringen we het verbruik van energie met 25 procent terug.” Vandersanden is een voorbeeld van duurzaamheid. “Zo hebben we 20 miljoen euro uitgegeven voor de productie van gevelstenen met een regenjasje”, aldus Pirre. “En daar komt nog eens 10 miljoen euro bij. De regen dringt niet tot in de stenen.”