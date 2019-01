Steegen mag dan toch de eed als burgemeester afleggen LXB

11 januari 2019

12u00 0 Bilzen Bruno Steegen, kopman van de open stadslijst Beter Bilzen (Open Vld en onafhankelijken), mag nu toch de eed afleggen als nieuwe burgemeester van Groot-Bilzen. Vlaams minister van binnenlands bestuur Homans (N-VA) heeft haar goedkeuring gegeven. Nu maandag wordt hij door de Limburgse gouverneur Herman Reynders ingezworen als burgemeester.

Bijna drie maanden na de verkiezingen is Reynders de laatste Limburgse burgemeester die de eed zal afleggen. Hij heeft zo lang moeten wachten omdat ex-burgemeester en kopman van Trots op Bilzen Johan Sauwens klacht had ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Eerder had de partij Groen dat ook al gedaan vanwege een aantal onregelmatigheden. Beide klachten werden verworpen, maar Sauwens beslist maandag of hij beroep zal aantekenen bij de Raad van State. “Dat beroep is niet opschortend”, legt Steegen uit. “Zelfs al gaat Sauwens niet in beroep, dan nog blijf ik burgemeester.”

Bestuursakkoord

Zijn eedaflegging staat gelijk met de start van de nieuwe ploeg - bestaande uit Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist - die de komende zes jaar de stad gaat besturen. “We gaan nu het bestuursakkoord uitschrijven. Tegen midden volgende maand hopen we het voor te stellen. We gaan in vijftienduizend brievenbussen een brochure steken waarin we de hoogtepunten van ons beleid gaan uitleggen”, zegt Steegen. “We kunnen nu eindelijk de stad besturen.”

Steegen en zijn ploeg staan voor een open beleid met focus op duurzaamheid, het verenigingsleven en de dorpen. Voor het eerst in Bilzen is een schepen van Dorpen aangesteld. Miel Degrève heeft deze bevoegdheid in zijn portefeuille zitten. “Elk dorp heeft zijn eigenheid. Die willen we behouden en versterken. Hoe zal van dorp tot dorp verschillen.”