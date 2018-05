Stedelijke kinderopvang Domino krijgt 'Gouden Kinderschoen' 31 mei 2018

02u34 0

De stad Bilzen heeft de eretitel 'Gouden Kinderschoen 2018' ontvangen. Dat is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die hiermee gemeenten en OCMW's prijst omdat ze werk maken van kwaliteitsvolle kinderopvang.





Bilzen viel in de prijzen met het project 'Grijs en groen spelen samen in de kinderopvang' van de buitenschoolse kinderopvang Domino.





"De kinderopvang in het centrum is omringd met serviceflats, het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum. De senioren genieten van de aanwezigheid van de kinderen en omgekeerd", zegt schepen van Kinderopvang Luc Hendrix (N-VA). "Met dit project geven we vorm aan de oproep van de Vlaamse regering om meer werk te maken van een kinderopvang die midden in de samenleving staat", zegt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). (LXB)