Stad zoekt klimaatvrienden met 14-daagse rond klimaat 15 maart 2018

02u58 0 Bilzen Bij het ondertekenen begin deze week van het burgemeestersconvenant rond energie en klimaat beloven 41 van de 44 Limburgse gemeenten om de uitstoot van CO2 tegen 2030 te doen dalen met 40 procent. Ook Bilzen heeft zich geëngageerd.

De stad geeft het voorbeeld met kliMaten, vrienden van de aarde. "We willen zoveel mogelijk Bilzenaren overtuigen om thuis en in hun omgeving acties te ondernemen die de ecologische voetafdruk verkleinen en de CO2-uitstot verminderen", aldus burgemeester Frieda Brepoels. Twee weken lang staan tal van intiatieven op het programma. Op de lijst van activiteiten komen wandelingen in de natuur, samen tuinieren in volkstuintjes, duurzaam bouwen en tuinieren zonder gebruik van pesticiden aan bod. Verder wordt een vegetarisch gekookt, opent het repair café, wordt Bilzenaren geleerd hoe ze beter kunnen renoveren en bermen beheren. Op kliMaten wordt verder een fietsdag gehouden. Kinderen kunnen meedoen aan workshop Lichtje uit, een interactief spel dat draait rond energie. Tot slot pakt de stad uit met een wedstrijd om Bilzenaren aan te sporen te kliMaten. Nog tot en met zondag 25 maart kunnen ze foto's rond milieu op instagram posten. (LXB)