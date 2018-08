Stad versterkt uitstraling met kleinschalige ingrepen 25 augustus 2018

Uit een studie over het centrum die het college liet uitvoeren, blijkt dat de leesbaarheid en (beeld)kwaliteit van de binnenstad beter kan. Om de doelen te bereiken, neemt de stad initiatieven. "Geen dure en grote ingrepen", stelt schepen van citymarketing Bruno Steegen. "Wel kleinschalige initiatieven die niet worden uitgewerkt door adviesbureaus."

Zo werd gisteren aan het Begijnhof de laatste toegangspoort tot de stad aangeduid met vlaggen. "Aan andere poorten zorgen plantvakken voor een groene toets", vervolgt Steegen. "Feestelijke vlaggen verwijzen naar de vroegere poorten." Ook verwarmde terrassen aan horecazaken dragen bij tot een gezellige, levendige, bereikbare, groene en ondernemersvriendelijke stad.





Terrassen verwarmd

"We waren al dé terrasstad van de regio in de zomer", getuigt hij. "We wilden dat ook in het voor- en het najaar zijn. Héél het jaar door zijn de terrassen verwarmd." Een belangrijk uithangbord is het gratis parkeren. "Toch stellen we vast dat de gratis parkings aan de rand van de stad minder intensief worden gebruikt", zegt burgemeester Frieda Brepoels. "Met de nieuwe wegwijzers vinden bezoekers vlotter de weg van de parkings naar het centrum en terug."





Een nieuwe actie is de herinrichting van het Klokkeplein, nu een blinde vlek in het centrum. "Het wordt een groene en belevingsvolle ontmoetingsplek met zitelementen en een sfeervolle verlichting."





