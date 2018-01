Stad verdubbelt geboortepremie 26 januari 2018

Bilizen verdubbelt de premie voor een eerste en tweede kind. Het bedrag gaat van 25 naar 50 euro. Goed tachtig procent van de geboortes in Bilzen is een eerste of tweede kind. Een andere reden voor het stadsbestuur om deze premie gevoelig te verhogen, is de vaststelling dat er ook in Bilzen minder kinderen het levenslicht zien. De tegemoetkoming voor een derde kind blijft op 65 euro. Vanaf het vierde kind wordt 75 euro toegekend. (LXB)