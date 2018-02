Stad treedt niet toe tot statiegeldalliantie 23 februari 2018

02u50 0 Bilzen Bilzen zal zich niet aansluiten bij de Statiegeldalliantie, zo liet burgemeester Frieda Brepoels op de gemeenteraad weten. De alliantie wil de Vlaamse regering aanzetten om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Raadslid Guy Sillen (Nieuw-CD&V), die het voorstel deed, is ontgoocheld. "Een gemiste kans", reageert hij.

Burgemeester Frieda Brepoels (NV-A) liet in naam van het college en de meerderheid (hierin zitten ook Open Vld en Pro Bilzen) weten dat de stad niet zal aansluiten bij de Statiegeldalliantie. "We zijn met limburg.net (de enige afvalintercommunale in Limburg) al lid van de alliantie", stelde Brepoels. "Een gemiste kans", reageerde Guy Sillen. "Veel andere organisaties en Limburgse gemeenten doen dat wel." Om het nut van statiegeld aan te tonen, nam hij de proef op de som en trok er zelf op uit om zwerfvuil op te ruimen. "Op een wandeling van twee kilometer vonden we ruim 150 weggegooide verpakkingen: blikjes en petflessen. Het is ongehoord dat ze zomaar in de natuur belanden. Nochtans kunnen ze veelal gerecycleerd worden", wierp Sillen op. "Het invoeren van statiegeld op de verpkakking zou een groot deel van dit probleem kunnen verhelpen. Mensen worden beloond voor het terugbrengen van recycleerbare verpakking. Bovendien vermindert de afvalberg en dalen de kosten voor de gemeenten om het afval op te ruimen", besloot hij. (LXB)