Stad in de ban van koningin Victoria en Dickens Dagen "Een warme sfeer met de blijde intrede van de queen"

16 december 2018

15u39 0 Bilzen Welkom, queen Victoria! Het stond in grote letters te lezen op borden aan de invalswegen tot Bilzen. En inderdaad, de stad organiseerde een blijde intrede van een koningin die aan de basis lag van een Victoriaans tijdperk dat beschreven werd door Charles Dickens, één van de grootste Britse schrijvers ooit. Queen Victoria stond centraal in de 10de editie van de Dickens Dagen, een tweedaags totaalspektakel waarbij de klok naar de Victoriaanse tijd en die van Dickens werd teruggedraaid. “Het schouwspel was indrukwekkend”, reageerde Xavier Corstjens, één van de naar schatting meer dan 15.000 mensen die proefden van de sfeer.

“Het gaf me een warm gevoel in deze donkere dagen met een eerste winterprik”, vervolgde hij. Noblesse oblige! Een koningin moet een koninklijke ontvangst krijgen. Ze kwam niet met de gouden koets toe in Bilzen. Ze stapte met een hoofse houding, eigen aan een queen, uit een limousine en nam plaats op de eretribune waar ze de show die speciaal voor haar werd opgevoerd vanop de eerste rij beleefde. Operazanger Koen van Agtmael zong een welkomstlied. Er werd voor haar gedanst, een kerstverhaal verteld en uitgebeeld.

The story

De binnenstad was in de ban van Dickens en de Victoriaanse tijd die bij de hogere kringen stijf stond van etiquette, mannen met bol- of buishoeden en geschminkte vrouwen met kleurrijke hoepelrokken. In de openingsshow beeldden 175 acteurs en figuranten het leven van Dickens uit. Bilzenaar Luc Apermont was de verteller. Hij kreeg assistentie van Marlène De Wouters, familie van de adellijke familie die woonde op kasteel Alden Biesen. “Prachtig uitgebeeld”, liet toeschouwer Alfonso Nassen horen. “De show met veel dans, beweging en muziek charmeerde me. De chique kleding van de personages sprak tot de verbeelding. Vooral de mix van de Victoriaanse stijl met een moderne choreografie is geslaagd.”

Straatacts

Naast de story van Dickens en de blijde intrede van queen Victoria kon het publiek op verschillende locaties in het centrum een aantal gewoontes en gebruiken uit de Victoriaanse tijd beleven. Korte acts in een feeërieke omgeving werden opgevoerd. Ze hadden allemaal te maken met het hoog koninklijk bezoek: de high tea, het staatsbuffet, Balmoral, het repertoire van zangers en muzikanten tot zelfs een act waarin werd getoond hoe een koninklijk toilet eruit moest zien.

Vrijwilligers

10 jaar Dickens Dagen kende ook een record aantal vrijwilligers waarmee het event valt of staat. “Liefst 175 acteurs en figuranten met nog eens 50 medewerkers achter de schermen deden mee”, liet Hubert Schoenmaekers, de regisseurs van de Dickens Dagen, horen. “Ze hebben de bezoekers omvergeblazen. Op hun creativiteit stond geen rem”, besloot hij. “Kortom, ze zorgden voor een warme sfeer in de stad die overigens past in die van kerstmis.”