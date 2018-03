Stad houdt ceremonie voor 100 nieuwe inburgeraars 12 maart 2018

Zo'n 100 vreemdelingen uit 42 landen kregen zaterdag als beloning voor hun inspanning om Nederlands te leren en zich te intregeren in de stad, hun attest van inburgering. Ze hebben met succes hiervoor een traject van drie maanden tot anderhalf jaar doorlopen. Reden genoeg om de nieuwe Bilzenaren gezamenlijk in de bloemen te zetten. "We zijn de eerste Limburgse stad die de attesten officieel aan cursisten overhandigt", zegt burgemeester Frieda Brepoels. "We waarderen hun inspanningen, en ze zijn hier welkom. We zetten de inburgeraars in de kijker."





Een van hen is Abdulrafar Naziri (21). In het Nederlands, dat hij al aardig onder de knie heeft, liet hij horen dat het behalen van het attest voor hem deuren opent tot meer integratie. "M'n leven in Afghanistan was in gevaar door de Taliban", getuigde hij. "M'n vader, die een zakenman was, was verplicht zich bij de Taliban aan te sluiten. Dat weigerde hij. Hetgeen hij met de dood moest bekopen. Zelf ben ik voor m'n veiligheid gevlucht en ben naar hier gekomen waar ik me al goed thuisvoel." En hij heeft een droom. "Ik wil hogere studies doen, in de computerwetenschappen", verklapte hij nog. Alle inburgeraars kregen van de stad een pakket met streekproducten. (LXB)