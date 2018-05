Sp.a komt op onder lijst Bilzen Bruist 18 mei 2018

De Sp.a ging al bij meerdere verkiezingen voor een open lijst. Dat is straks niet anders. Deze keer komt de partij niet meer op onder de naam Sp.a maar wel als 'Bilzen Bruist'. "Voor de derde termijn op rij komen we met een open stadslijst", zegt Sp.a-kopman en huidig schepen van Sport, Toerisme en Cultuur Guy Swennen. "Het vergroot de mogelijkheden om sterke kandidaten buiten de eigen partij te motiveren. Op Bilzen Bruist staan straks meer dan 20 (op 31) nieuwe en onafhankelijke kandidaten." Dat de lijst Bilzen Bruist heet, is geen toeval. "Bilzen is een dynamische stad waar het gezellig en boeiend is om te leven en te genieten", aldus Swennen. Op veel vlakken bruist de stad, en daar zijn we fier op. Al 36 jaar zetelt de Sp.a in het schepencollege." Bilzen Bruist wil de stad verder verfijnen en versterken. Eerder liet Johan Sauwens al weten dat CD&V-Nieuw opkomt onder 'Trots op Bilzen' en de Open Vld van Bruno Steegen onder de lijst 'Beter Bilzen'. (LXB)