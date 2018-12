Soep Battle voor kinderen

20 december 2018

Twee teams van senioren streden tegen elkaar om het meeste warme soep te verkopen waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. In het seniorenhuis van de stad aan het Jazz Bilzenplein hartje Bilzen werd de Soep Battle gehouden. Het tem onder leiding van Heleen Loyens maakt met vier tot vijf senioren erwtensoep. En het uitdagend team van Ronny Sonck, ambtenaar van senioren bij de stad, bracht uiensoep aan de man of vrouw. “Alle 220 liter soep die met uien werd gemaakt is verkocht”, en we hebben de battle gewonnen”, vertelde Ronny Sonck.

Kind & Taal

Team Heleen had 200 liter erwtensoep bereid, en ook daar zijn alle liters van verkocht. De Soep Battle bracht 2.671 euro op, geld dat de teams en hun helpers schenken van de vzw Kind & Taal. Deze laatste zet zich in om taalachterstand bij kinderen weg te werken. “Ze leren kinderen Nederlands op een speelse manier”, liet ons Ronny Sonck weten. “Mederwekers gaan aan huis bij de kinderen en betrekken de ouders in het bijbenen van de achterstand op taalvlak. Met het geld van de Soep Battle gaat de vzw Kind & Taal ecudatief spelmateriaal aanschaffen. Ook wil ze een groepsactiviteit organiseren voor de kinderen.”