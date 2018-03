Sociaal huis laat je thuiskomen 17 maart 2018

Het sociaal huis en het Huis van het kind zetten zondag, ter gelegenheid van de Dag van de Zorg, de deuren open voor het publiek. Wie het sociaal huis binnenstap, krijgt letterlijk het gevoel dat hij thuiskomt. "We kleden ruimtes aan als huiselijke kamers", zegt coördinator Lies Vanheusden. Alle kamers samen geven de bezoekers een compleet beeld van het veelzijdig aanbod aan dienstverlening in het sociaal huis, het Huis van het kind en externe partners. "We brengen dynamische activiteiten voor jong en oud", zegt OCMW- voorzitter Luc Hendrix. In de energiekamer kan je door te fietsen een lamp doen branden. Er staat een budgetmeter en je krijgt er tips om zuinig met energie om te gaan. Verder zijn er een slaap- en logeerkamer, een garage en een bibliotheek huiselijk ingericht. Verder zijn de sociale kruidenierswinkel Bieskruid en de tweedehandskleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje uitzonderlijk toegankelijk. Voor de kinderen is een schattentocht georganiseerd. "We willen Bilzenaren duidelijk maken dat de deur voor iedereen openstaat en dat ze hier altijd terechtkunnen met hun vragen, noden en problemen", aldus Hendrix. (LXB)