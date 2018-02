Soap rond tennisterrein Zeepstraat blijft voortduren 08 februari 2018

02u40 0 Bilzen De sage rond het tennisterrein en de uitbating van een tennisclub aan de Zeepstraat blijft voortduren. De gemeenteraad zet de marktbevraging, waarbij de stad op zoek ging naar een private investeerder, stop. "We kregen maar één bieding binnen", laat schepen van sport Guy Swennen (Pro Bilzen, groen en sp.a) weten.

Een aantal ondernemers uit Bilzen en omgeving met een hart voor tennis en zin voor verantwoordelijkheid groepeerden zich in een consortium. De groep wilde drie miljoen euro investeren in de bouw van een tennishal met vijf pleinen. Verder zou ze zeven buitenpleinen aanleggen en een cafetaria met technische ruimtes bouwen. Alleen, dat plan gaat niet door. "We zetten de marktbevraging stop", legt schepen Swennen uit. "Het aanbod van het consortium kunnen we niet weerhouden omdat ze van de stad een financiële bijdrage vroeg. Een martkbevraging laat geen prestaties van een private partner toe waar een vergoeding van de stad tegenover staat." Het consortium vroeg een financiële tussenkomst van de stad om zich naar verluidt in te dekken tegen eventueel exploitatieverlies. De gemeenteraad geeft groen licht voor een nieuwe procedure: mededinging met onderhandeling."Iedereen kan zich kandidaat stellen", liet Swennen weten. "In maart moeten de dossiers van private investeerders binnen zijn. Ze dienen elk een offerte in, waarna de stad op basis van een aantal criteria beslist aan welke partner ze de bouw en uitbating van het tenniscomplex zal toewijzen. Tegen de zomer dit jaar hopen we te landen." Met deze procedure komt volgens de schepen de heropstart van het tennis weer een stap dichterbij. "We gaan de accommodatie niet zelf uitbaten", aldus Swennen. "We investeren niet in het complex, maar we denken na over een jaarlijkse financiële bijdrage. Hoeveel en in welke vorm dat zal zijn, maakt onderwerp uit van onderhandeling met de private partner die door de stad geselecteerd wordt." (LXB)