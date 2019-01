Schoonzoon valt met messen binnen in woning schoonouders en bedreigt zijn zwangere partner Dreigde zijn zwangere echtgenote te vermoorden VCT

21 januari 2019

18u35 0 Bilzen In de nacht van 12 op 13 april 2018 richtte Genkenaar I. (40) een ware ravage aan in de woning van zijn schoonouders in Bilzen. Hij gooide de ruiten stuk en dreigde zijn zwangere partner te vermoorden. De vrouw was samen met haar twee kinderen naar haar moeder M. (58) en partner P. (60) gevlucht omdat ze bang was van haar gewelddadige man. I. werd veroordeeld tot 15 maanden cel en een boete van 800 euro.

“I. was getrouwd met de oudste dochter van mijn partner M.”, beschreef stiefvader P. voor de strafrechter in Tongeren. “Maar het ging niet goed en ze was met de twee kinderen naar ons gekomen.” Die nacht liet P. schoonzoon I. op verzoek van zijn dochter niet binnen. En daardoor werd de veertiger woedend. “Hij heeft dan een beeldje uit de auto genomen en heeft dat door het raam gegooid. Hij is weggegaan, maar een half uur later kwam hij terug.”

Gewapend met messen sloeg hij de ruit stuk van de achterdeur. Ook binnen sloeg de veertiger alles kapot. Hij had verschillende messen bij en dreigde ermee zijn zwangere partner te vermoorden. P. belde de politie die I. kon inrekenen. “Sindsdien is er een onaflatende stroom van bedreigingen gevolgd,” benadrukte P. De dochter vluchtte zelfs met haar twee kinderen naar haar geboorteland Venezuela. “Jammer want de kinderen hadden zich heel goed aangepast hier,” zuchtte P.

De vernielingen in het huurhuis werden door de huisbaas hersteld. Daarna werden P. en M. wel uit het huis gezet. “Het is zeer ernstig dat deze situatie maar blijft aanslepen en dat hij niet inziet welk leed hij aanricht,” benadrukte de aanklager. In afwachting van de bepaling van de exacte schade, moet I. een voorlopige schadevergoeding betalen aan zijn schoonouders.