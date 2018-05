Schepen stapt uit de politiek en wordt schooldirecteur 12 mei 2018

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Walter Bollen (52, N-VA) komt niet meer op bij de verkiezingen. Begin september stapt hij zelfs uit de politiek. Hij legt z'n schepenambt neer en gaat niet meer zetelen in de gemeenteraad. Naast schepen is hij leraar aan het technisch instituut Sint- Jozef (de Broederschool) in Bilzen. Daar neemt hij vanaf het begin van het nieuwe schooljaar de functie van directeur waar. "Het is niet te combineren met mijn schepenambt", liet hij weten. "Het is een veeleisende job, die grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt." Walter Bollen verlaat de politiek niet omdat hij het beu is. "Ik heb altijd graag aan politiek gedaan, maar ik heb gekozen schooldirecteur te zijn", wierp hij op. "Het geeft niet enkel werkzekerheid. Wat meegeholpen heeft in de keuze, is het direct contact met leerlingen en leraren. Ik heb het gevoel dat je voor hen veel kan betekenen". Het vertrek van Bollen kan een aderlating betekenen voor de N-VA, de partij van burgemeester Frieda Brepoels die met Open VLD en Pro Bilzen de stad bestuurt. In 2006 haalde hij 459 stemmen en was hij een éénmansfractie in de gemeenteraad. In 2012 was hij goed voor 1.388 stemmen, de tweede meeste stemmen van z'n partij na Brepoels. Bollen is geen politicus van grote woorden. Hij is een harde werker, een dossiervreter en vooral zet hij zich in voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het verkeer. (LXB)