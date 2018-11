Sauwens wil hertelling stemmen

27 november 2018

12u00 0 Bilzen Na Johan Danen van partij Groen dient ook Johan Sauwens, meerdere keren burgemeester en recent nog lijsttrekker bij de verkiezingen voor Trots op Bilzen of TOB (12 zetels en 5229 naamstemmen voor Sauwen) klacht in bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Wat hij en partijgenoot Guy Sillen twee dagen voor de sluiting van de termijn - tot 45 dagen na de verkiezingen kan een klacht neergelegd worden - deed. “We gaan onze kans”, verklaarde Sauwens. “De mensen die op TOB gestemd hebben, vragen het alsmaar luider.”

Nieuwe argumenten

Groen sprak over de vele slordigheden die bij het inkijken van de pv’s van de stem- en telbureaus zijn vastgesteld. “We hebben andere feiten vastgesteld”, liet Sauwens weten. Over welke dat zijn, liet hij zich niet uit. Vragen hij en TOB een hertelling en/of nietigverklaring van de uitslag van de verkiezingen. Opnieuw laat hij niet in z’n kaarten kijken. “Groen komt drie stemmen te kort voor een tweede zetel”, vervolgde hij. “De extra zetel kan een wereld van verschil maken. Dan komt er mogelijk een nieuwe coalitie (TOB met Groen en Bilzen Bruist).” De huidige coalitie (Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist) wil zichzelf opvolgen met Bruno Steegen (Beter Bilzen) als burgemeester. “Een coalitie die haaks staat op wat de mensen willen”, reageerde Johan Sauwens.

Geschoffeerd

Gemeenteraadslid Guy Sillen liet na het inkijken van de pv’s van de stem- en telbureau’s weten dat opvallend veel afwijkingen zijn vastgesteld. “Bovendien hebben 4 niet- Belgen gestemd voor de provincieraad in plaats van voor de gemeenteraad; Dat mag niet volgens de kieswet”, liet hij weten. Bruno Steegen, de kopman van Beter Bilzen, zit verveeld met de situatie. “Het is geen klacht tegen mij of andere politici”, lichtte hij toe. “Met de klachten worden de medewerkers van de stad die de verkiezingen organiseerden en de vele getuigen en vrijwilligers in de stem- en telbureaus worden nu in diskrediet gebracht. Ze voelen zich geschoffeerd”, vervolgde Bruno Steegen die benadrukte dat de verkiezingen correct zijn verlopen. “De mensen hebben alle pv’s ondertekend zonder ook maar één opmerking te maken.” Door de klacht van Groen en TOB kan hij tot nader orde niet de eed als burgemeester afleggen bij de gouverneur.

Uitspraak

Uittredend burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) wil wel weten over welke nieuwe argumenten Sauwens beschikt. “Op het personeel van de stad en de vrijwilligers valt niks aan te merken. Fouten kunnen altijd en overal gebeuren, het is eigen aan de mens.” De Raad van Verkiezingsbetwistingen die in de schoot van het agentschap binnenlands bestuur is opgericht, doet op donderdag 13 december uitspraak over hertelling, gedeeltelijke of volledige nietigverklaring van de stembusuitslag. En dan nog kunnen de tegenpartijen (partijen uit de huidige coalitie) Groen en TOB als ze hun gelijk halen beroep aantekenen bij de Raad van State. Deze laatste heeft 60 dagen de tijd om een uitspraak te doen.