Rouwhoekje aan kraam van vermoorde Inge COLLEGA'S EN KLANTEN BETUIGEN MEDELEVEN VOOR VERMOORDE VERKOOPSTER XAVIER LENAERS

06 september 2018

02u39 0 Bilzen Bezoekers aan de wekelijkse markt hielden gisteren even halt aan het kraam van bakkerij Liesenborghs. Daar betuigden ze hun medeleven voor Inge Verstappen, die met geweld om het leven werd gebracht. De zaakvoerder van Inge had aan het kraam een rouwhoekje ingericht.

"Het is niet onder woorden te brengen wat er met haar is gebeurd", vertelt haar werkgever Andy Liesenborghs. "Met haar op de markt te gedenken, blijft ze voortleven in onze herinneringen. Inge lag ons nauw aan het hart, ze was een trouwe medewerkster. Ons medeleven tonen en klanten de kans geven hetzelfde te doen, is het minste wat we voor haar kunnen doen", vervolgt Andy.





Goedlachs

"Inge was graag gezien bij de collega's en op de markten waar ze voor ons aan de slag was", vult hij aan.





"Ze was goedlachs en stond positief in het leven, ondanks de problemen waarmee ze zat. We hebben niets gezien waaruit we konden afleiden dat ze gestalkt werd door haar partner. Ze hing dat niet aan de grote klok. We wisten dat hij haar 's morgens en 's middags op markten volgde. Inge heeft ons nooit om hulp gevraagd. Dat ze vermoord werd, is niet te vatten en komt hard bij ons binnen."





Inge was een verkoopster pur sang. "Ze had ervaring zat. Met haar zus deed ze jaren de markten met cosmeticaproducten", aldus Liesenborghs. "Ze heeft in een kraam gestaan waar Vietnamese hapjes werden verkocht. Bij ons was ze drie jaar deeltijds aan de slag. Sinds een goed half jaar werkte ze voltijds voor de bakkerij. We verliezen een warm en hartelijk persoon waar je op kon bouwen."





Haar vriendelijke uitstraling, was ook de klanten die aan het kraam een brood, baguette of broodje kwamen kopen niet ontgaan. Een van hen is Helena Frobos die zich haar goed herinnert. "Ze was altijd vriendelijk in de omgang. Dat ze zo jong en op zo'n brutale manier moest sterven, is onbegrijpelijk. Ik blijf met heel wat vragen zitten", zegt ze.





Rouwhoekje

Tientallen andere marktbezoekers stonden net zoals haar even stil bij het rouwhoekje dat bij de werkplek van Inge stond. "Het was een toffe madam. Schrijnend dat ze zo afscheid moest nemen van het leven."





Het bloemstuk op de tafel van het rouwhoekje werd door het stadsbestuur geschonken. "Het was een sympathieke vrouw. Dat ze met geweld werd gedood en niet meer onder ons is, blijft op m'n netvlies gebrand", reageert burgemeester Frieda Brepoels die op de wekelijkse marktdag in de stad zag hoe ze open, spontaan en met een lach omging met de klanten.