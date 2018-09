Renovatie van 800.000 euro moet kasteel Edelhof grandeur teruggeven 05 september 2018

02u30 0 Bilzen Nadat in 2000 al de vroegere paardenstallen werden gerestaureerd, is het nu de beurt aan het kasteel Edelhof zelf. Het gebouw in het centrum van Munsterbilzen wordt eerst aan de buitenkant aangepakt en daarna wordt het interieur helemaal gestript. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent de stad een premie toe van 800.000 euro.

Het kasteel is al jaren in verval. "Barsten in de gevels", legt burgemeester Frieda Brepoels uit die met schepenen Bruno Steegen en Guy Swennen de restauratie toelicht. "Het dak lekt ook. Bij regen sijpelt water binnen waardoor muren vochtig en beschimmeld zijn."





"Dat zijn meer dan voldoende redenen om het gebouw in ere te herstellen", zegt schepen van Cultuur Guy Swennen. "Het kasteel en omliggend park met speeltuin vormen de meest beeldbepalende plek van Munsterbilzen. Het zal terug schitteren als vanouds. We geven het z'n grandeur van vroeger terug." Het kasteel heeft een bijzonder rijke geschiedenis. Het gebouw dateert uit de 18de eeuw. "Toen hoorde de hele site toe aan het Stift van Munsterbilzen", zegt Swennen. "Het kasteel deed dienst als broederhuis. Nadien werd het een landhuis voor de adelijke familie de Mathys. Vanaf 1971 werd het eigendom van de stad. Sinds midden vorig jaar staat het kasteel leeg." Nu vangt de restauratie aan met een nieuw dak, herstel van gevels, natuursteen, kroonlijsten, afvoeren en goten. Vervolgens wordt ook het interieur aangepakt. (LXB)