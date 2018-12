Raad Verkiezingsbetwistingen

beveelt geen hertelling stemmen Bilzen “We zijn ontgoocheld maar ook verwonderd” LXB

23 december 2018

11u00 0 Bilzen Er komt geen hertelling van stemmen in een aantal kiesbureaus in Bilzen. Dat heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen beslist. Partij Groen had een hertelling gevraagd omdat ze in 18 van de 38 stembureaus slordigheden had vastgesteld. De raad heeft de klacht van Groen wel ontvankelijk verklaard maar de elementen die de partij aanbracht zijn niet van die aard dat ze een hertelling wettigen. “Onze klacht is gegrond”, stelde Johan Danen, Vlaams parlementslid en nieuwbakken verkozene in de gemeenteraad voor Groen. “De raad vindt dat een aantal dingen niet kunnen maar ze wegen niet zwaar genoeg voor een hertelling van stemmen”.

Johan Danen en Karen Shabregs die de klacht hebben ingediend - de laatste kwam drie stemmen tekort om naast Danen de tweede zetel in de gemeenteraad binnen te halen - reageren ontgoocheld. “We zijn ervan overtuigd dat een hertelling wel kan. De rechters van de raad geven toe dat de feiten die we hebben aangebracht niet door de beugel kunnen maar de rechters vinden dat ze niet zwaar genoeg wegen om een hertelling toe te staan.”

Groen gaat zich de komende dagen beraden of ze beroep aantekent tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Wat de partij hoog zit, is dat de voorzitter van de raad de uitspraak bekendmaakt nog voor Groen en de stad Bilzen op de hoogte zijn van de beslissing. “Dat hij de uitspraak aan derden kenbaar maakt, kan niet. Het is absoluut niet professioneel. Nog onze advocaat en wij evenmin zijn officieel op de hoogte gesteld van de uitspraak”, besloot Johan Danen.

Verwacht

Uittredend burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) vindt dat de uitspraak in de lijn van de verwachtingen ligt. “Bij de verkiezingen zijn geen frauduleuze praktijken of bewuste verdraaiingen gebeurd en vastgesteld”, liet ze verstaan. Toch is de klacht ontvankelijk verklaard! “Groen heeft een opsomming van feiten gegeven die niet bewezen zijn. Overigens heeft niemand van het hoofdtelbureau en ook de getuigen niet ook maar enige opmerking op het proces-verbaal gemeld.”

Opgelucht

Bruno Steegen, die als alles op z’n beloop blijft Brepoels mag opvolgen (de huidige coalitie N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist), reageert opgelucht. “De rechters zeggen dat er niks aan de hand is. Met de uitspraak dat een hertelling niet nodig is, zetten ze de 200 vrijwilligers die op de dag van de verkiezingen hun vrije zondag hebben opgeofferd om alles in goeie banen te leiden uit de wind. De indruk werd gewekt dat ze fouten hadden gemaakt. Dat klopt niet.”

Toch kan de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging van de verkozenen nog niet meteen doorgaan. Oud-burgmeester Johan Sauwens - hij kreeg 5.220 stemmen achter zijn naam en Trots op Bilzen haalde 12 zetels binnen, maar maakt geen deel uit van de nieuwe bestuursploeg - heeft ook klacht ingediend. Hij vraagt de nietigverklaring van de verkiezingen. Hierover buigt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich op woensdag 26 december. En de uitspraak zal allicht dit jaar niet meer vallen.