Queen Victoria komt naar Dickensdagen

LXB

03 december 2018

12u00 1 Bilzen December wordt de feestmaand bij uitstek in Bilzen. Het stadsbestuur en de horeca in het centrum slaan de armen in elkaar en tekenen voor gezellige evenementen die verspreid worden over de komende drie weekends. Hoogtepunt zijn de Dickensdagen. Heel de binnenstad ademt tijdens het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december de sfeer uit van de Victoriaanse tijd.

“170 vrijwilligers, onder wie 150 figuranten en acteurs, laten Charles Dickens en de Victoriaanse tijd herleven”, zegt schepen van Feestelijkheden Griet Mebis. Het verhaal, dat aan de pui van het stadhuis en op een aantal locaties in de binnenstad wordt uitgebeeld, draait rond de komst van Queen Victoria. “Ze zat op de troon toen Dickens als schrijver furore maakte”, weet de schepen. Bilzen verwacht voor de shows in openlucht en de acts in de straten van het centrum tussen twintig- en dertigduizend bezoekers.

Gezellig

Drie andere evenementen dragen bij tot een gezellige stad in december. Afgelopen zomer stelde schepen van City Marketing Bruno Steegen een nieuw initiatief voor: café Congé. “Nu pakken we uit met café d’Hiver! In een speciale tent achter de kerk zorgen drie horecazaken voor gezelligheid en vertier: café Chopin/M37, café Tribunaal en Huize Briers/De Verleiding. “Drie thema’s staan centraal: after work, après- ski en culinaire proeverijen”, weet Steegen.

Ambiance

De Heer van Biesen, een stadsbier dat door dertien biervrienden uit Mopertingen gebrouwen werd, gaat in het voormalig café De Komedie de pop-up Hoera uitbaten. “Ze bieden een breed aanbod van bieren en ook hun eigen twee bieren Heer van Biesen aan”, weet Mebis.

Bilzen legt in december de focus op het shoppen. Zondag 23 december zijn de winkels in het centrum geopend. The Party Table Band zorgt die zondag voor live muziek en ambiance. De zusjes Anna en Elza van de Disneyfilm Frozen zijn ook van de partij. Meer info via raf.loyen@bilzen.be.