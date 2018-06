Psychisch gestoorde man krijgt jaar cel voor bedreigingen 28 juni 2018

De strafrechter in Tongeren heeft een 28-jarige psychisch gestoorde Bilzenaar veroordeeld tot een jaar cel en een boete van achthonderd euro omdat hij, gewapend met een jagersmes en een kliefbijl, een medebewoonster van zijn appartementsblok ter hulp wilde snellen toen ze bedreigd werd door vier mannen die cannabis eisten. De man was zwaar onder invloed van drank en drugs en verbrijzelde de deur.





Bij zijn 'reddingsoperatie' verwondde hij ook de vrouw, terwijl er van de bedreigende mannen geen spoor was. De politie was ondertussen opgeroepen, waarna de man de agenten bedreigde met een bijl en doodsbedreigingen uitte. Als de man zich psychiatrisch laat behandelen, krijgt hij wel grotendeels uitstel. (JEK)