Protestbrief tegen gelijktijdig afbreken bruggen Albertkanaal 15 mei 2018

Trots op Bilzen en de CD&V uit Zutendaal vinden het niet kunnen dat de Vlaamse Waterweg volgend jaar op hetzelfde moment de bruggen over het Albertkanaal in Zutendaal en Eigenbilzen gaat afbreken en vervangen door een nieuwe maar hogere brug. Het laatste moet vervoer van schepen met vier lagen containers mogelijk maken. Om hun ongenoegen extra kracht te geven, voerden raadsleden van de twee zusterpartijen met een CD&V- signatuur actie aan de brug in Zutendaal. Daar werd een brief, opgesteld door Peter Thijs en Servaas Dreesen van Trots op Bilzen en CD&V Zutendaal, ondertekend en naar de Vlaamse Waterweg gestuurd. "Tegelijkertijd de bruggen afbreken - de werken starten op 26 februari 2019 en eindigen op 7 juni 2019 - veroorzaakt bijkomende hinder voor de weggebruikers van de brede omgeving van Zutendaal, Bilzen en Lanaken", lieten ze horen. Bij de actie ligt de focus vooral op de fietsers, niet het minst op de kinderen en jongeren die met de fiets van en naar school in Bilzen gaan. "Per dag moeten ze straks tien kilometer gaan omrijden. En daarbij, ze moeten langs de Taunusweg, een gevaarlijke en drukke gewestweg. Daar is geen vrijliggend fietspad", aldus nog Peter en Servaas. Naar verluidt gebruiken dagelijks honderden fietsers de twee bruggen op weg naar de scholen van Munsterbilzen en Bilzen of op weg naar hun werk in Genk, Zutendaal, Bilzen of Lanaken. (LXB)