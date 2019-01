Prijs Encon voor Thesis over grootschalige energieopslag

Encon, een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het besparen en efficiënt gebruik van energie alsook in hernieuwbare energie, kent een energieprijs toe aan studenten die een scriptie maken over duurzame energievoorzieningen. Dit jaar gaat de prijs, goed voor 2500 euro, naar Arthur Schillemans. Hij bedacht een model dat de opslag van energie op grote schaal economisch haalbaar en vooral aantrekkelijk maakt. “Het is een uitzonderlijk innovatief model dat een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidssector”, liet Robin Bruninx, de ceo van Encon, weten. Arthur Schillemans ging ook na wanneer het voordelig is om energie op te slaan en op welk ogenblik de opgeslagen energie het best gebruikt en verkocht kan worden.” De prijs werd uitgereikt door Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. “Het model van Arthur maakt een toekomst mogelijk waarin een duurzaam energiesysteem de norm is. Het maakt de weg vrij voor energietransitie”, besloot de minister.