Prefablokalen technische school tegen de vlakte 29 augustus 2018

02u38 0 Bilzen De prefablokalen van de voormalige technische school Munsterbilzen, die tot eind vorig jaar nog gebruikt werden voor lessen van de Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB), gaan tegen de vlakte.

Nog tot het einde van deze week wordt de oude school gesloopt door een zware kraan. "Het is niet meer van deze tijd om nog in die lokalen onderwijs aan te bieden", zegt Rudi Van Espen, directeur van de provinciale school. "We brengen de leerlingen nu onder in ons modern gebouw." Er bestaan ook plannen om een nieuwe vleugel bij te bouwen op het terrein van de school, waar zo'n 250 jongeren les volgen. "De principiële toestemming voor de bijbouw is rond", aldus Van Espen. "De aanvraag voor subsidies werd ingediend."





Leerkrachten en hun gepensioneerde collega's kijken intussen met enige nostalgie naar de sloopwerken. "In deze lokalen is alles eigenlijk begonnen", zegt Guido Vanlessen, leraar plastische opvoeding op rust. "We moeten natuurlijk mee met de tijd, maar hier verdwijnt wel een brok geschiedenis."





Mogelijk flats

De grond waar de prefabgebouwen op staan, is eigendom van de stad. "Tot nader order maken we er een groene zone van", geeft schepen van Onderwijs Bruno Steegen mee. "Er kunnen flats komen, maar concreet is dat allemaal niet. Wat wel vaststaat, is dat er geen sociale woningen neergepoot zullen worden."





(LXB)