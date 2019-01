Popkoor neemt cd VeelZijdig

12u00 0 Bilzen Het popkoor Sing & Swing uit Bilzen is met de groep de studio ingedoken. Het resultaat is de cd die onder de titel VeelZijdig uitgebracht werd. De cd heeft een educatieve bedoeling. “We willen ons een jaar lang toeleggen op het verbeteren van de stemtechniek en koorklank van de koorleden”, liet Veronik Moesen van Sing & Swing verstaan.

Veelzijdig

De optredens van het koor wordt extra kracht bijgezet met een choreografie waarbij de nadruk ligt op de performance. “Nu we de focus op het zingen hebben gelegd, merken we op dat vlak een hele evolutie”, vervolgde Moesen. Een extra reden voor de cd is dat het koor na zes jaar bestaan wil weten waar het staat. De titel van de cd is héél toepasselijk voor Sing & Swing. Het drukt de veelzijdigheid uit van het koor. “Behalve zingen, doen we ook theater en dans tijdens de voorstellingen”, verduidelijkte Veronik Moesen. VeelZijdig slaat ook op de inhoud van de cd. “Daar staan naast rustige ook uptempo nummers op”, aldus nog Moesen. “De Zij in de titel heeft te maken met het feit dat het koor enkel uit vrouwen bestaat.” De opbrengst van de verkoop van de cd gaan naar Pleegzorg Limburg. De cd kost 15 euro het stuk. Hiervna gaat 1 euro naar het goede doel. Meer info over de cd vind je op www.sing-swing.be.