Politie zet vier ‘te vlotte’ bestuurders aan de kant in Bilzen Toon Royackers

06 maart 2019

10u43 0 Bilzen In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de lokale politie verkeerscontroles gehouden in Bilzen en Hoeselt. In totaal moesten vijftien bestuurders een ademtest ondergaan. Eén van hen mocht met één promille alcohol in het bloed zijn rijbewijs tijdelijk inleveren.

Aan de Gansbeekstraat bij het centrum van Bilzen controleerde de politie ook vier bestuurders die allemaal nogal vlot door de bebouwde kom scheurden. Twee van hen mogen een boete van 174 euro ophoesten, omdat ze verschillende verkeersregels aan hun laars lapten. De twee andere bestuurders hadden zelfs nog maar net hun rijbewijs behaald. Zij mogen het binnenkort gaan uitleggen bij de politierechter.

Op de Tongersesteenweg in Hoeselt werd een bestuurster beboet wegens onverantwoord rijgedrag. Zij haalde snelheden boven de 100 per uur, waar slechts 70 toegelaten is. De vrouw mag zich aan een boete van 116 euro verwachten. Op de Rode Kruislaan te Bilzen werd een bestuurder betrapt met een verlopen keuringsbewijs. De eigenaar krijgt niet alleen een boete van 58 euro mee naar huis, de politie schreef nog een tweede PV omdat zijn nummerplaat op verkeerde plaatsen doorboord was. Op de Markt van Bilzen vloog vanmorgen nog één foutparkeerder op de bon bij het opstellen van de wekelijkse markt.