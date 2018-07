Politie vangt leugenaar zonder rijbewijs 18 juli 2018

Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft maandagavond rond 19.50 uur een voertuig gecontroleerd aan de Riemsterweg in Bilzen. De 32-jarige bestuurder uit Bilzen bleek niet in het bezit te zijn van een identiteitskaart noch van een geldig rijbewijs. De politieagenten kwamen ook te weten dat de bestuurder nog een lopend rijverbod van 18 maanden had. Hierdoor mag hij tot november 2019 geen enkel motorvoertuig besturen. Het voertuig werd daarop inbeslaggenomen en getakeld voor de duur van het rijverbod, dat nog loopt tot eind november 2019. De bestuurder werd verhoord en mocht nadien beschikken. Hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter. (BVDH)