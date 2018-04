Permanente kunstvlam op schoorsteen steenfabriek 13 april 2018

De ongebruikte schoorsteen aan de steenfabriek Vandersanden in Klein Spouwen krijgt vanaf juni een vlam. Het is een kunstwerk dat kadert in het project 'Kunst in het dorp'. Het is de bedoeling om in elk dorp een werk te plaatsen. "De keuze van het werk ligt bij de inwoners", aldus schepen Guy Swennen (sp.a). Klein Spouwen koos voor vuur. "De vlam staat symbool voor het vuur van de schoorsteen van de belangrijkste werkgever van de streek. De keuze voor deze locatie was dan ook logisch." Jean-Pierre Wuytack, CEO van de Vandersanden, stemt in met de plaatsing van het werk. "We leveren graag een bijdrage aan de gemeenschap", zegt hij. "We zorgen ervoor dat in de schouw de vier generaties van de baksteenfamilie zijn weergegeven." Om het werk mogelijk te maken, sluit de stad een bruikleenovereenkomst van 20 jaar af. De stad trekt voor het kunstwerk 10.000 euro uit. (LXB)