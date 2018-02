Pensioen lonkt... ...en dan loeit het alarm BRANDWEERMAN MOET AFSCHEIDSFEESTJE ENKELE UREN UITSTELLEN TOON ROYACKERS

02u33 0 Bilzen Als brandweerman is je werkdag nooit voorbij. Vraag dat maar aan Victor Poesen (60) van het korps in Bilzen. Alles stond klaar om zijn pensioen te vieren, toen het alarm plots begon te loeien. En dus werd het glas neergezet, en de helm van de haak gehaald.

Het korps werd gisteren opgeroepen voor een ernstige brand in de Brabantstraat, vlak bij het centrum van Bilzen. Daar bleek de koeienstal van veehoudersfamilie Slechten getroffen te zijn. Burgemeester Frieda Brepoels (N-VA), die zelf tegenover de veehouderij woont, kwam meteen poolshoogte nemen. "Dit is doodjammer voor de familie", aldus Brepoels. "Ze hadden net een nieuwe stal gebouwd voor honderd koeien. Om die ruimte van elektriciteit en ventilatie te voorzien, werd gisteren aan de leidingen gewerkt in de oude, aanpalende stal. Kennelijk is er daar tijdens de slijpwerken iets fout gelopen. De aanwezige methaangassen hebben vervolgens een enorme steekvlam veroorzaakt, met zware schade tot gevolg. Niet alleen aan de dakconstructie, maar ook aan de leidingen voor de nieuwbouw. Eén geluk: alle koeien konden nog net op tijd in veiligheid gebracht worden. Maar niet alleen is de oude stal beschadigd, de nieuwe zal ook niet volgens de planning in gebruik genomen kunnen worden. Een zware tegenslag voor zo'n jong bedrijf."





Dankbaarheid

De brandweer was nochtans snel ter plaatse, en kreeg het vuur bijzonder snel onder controle. Met dank ook aan Victor Poesen, voor wie het de laatste keer was. Collega's waren eigenlijk alles al aan het klaarzetten voor zijn pensioenfeestje, toen de oproep binnenkwam. "Ik ben in 1988 bij de brandweer gegaan", vertelt hij. "Al snel ben ik dan beroeps geworden. Hoeveel keer ik al moest uitrukken? Goh, dat heb ik echt niet bijgehouden... Al maak je tijdens zo'n carrière natuurlijk wel heel wat mee. De zwaarste interventie? Dat was ongetwijfeld ergens begin jaren negentig. Een boerderij met veel koeien stond toen in lichterlaaie, en meerdere dieren zijn toen in de vlammen gebleven. Ja, er waren natuurlijk veel droevige momenten. Maar we kregen - en krijgen - ook veel dankbaarheid van de mensen."





Na het oprollen van de slangen en het opbergen van het materiaal was iedereen gisteren op tijd terug in de kazerne voor de receptie. Eén ding is intussen zeker: als het alarm vandaag nog eens loeit, mag Victor rustig blijven zitten. "Het gaat in het begin misschien een beetje vreemd zijn en ik ga het ook wel missen. Ik denk dat ik zeker elke week nog eens in de kazerne ga komen kijken. Zo'n tof korps kan je niet plots missen, hé."