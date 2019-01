Partij Groen vecht verwerpen hertelling stemmen niet aan LXB

12u00 0 Bilzen Partij Groen stapt niet naar de Raad van State om de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan te vechten. Midden december vorig jaar verklaarde de raad de klacht van Groen ontvankelijk maar kennelijk weegt ze niet zwaar genoeg om een hertelling van de stemmen in een aantal kiesbureaus toe te staan. “In beroep gaan is niet meer zinvol omdat de enorme inspanningen hiervoor geen zekerheid geven op een eerlijke hertelling”, lieten Johan Danen en Bert Verleysen van Groen horen.

Kleine kans

Johan Danen en Karen Shabregs hadden klacht ingediend omdat de laatste drie tot vijf stemmen te kort kwam om naast Johan Danen een tweede zetel binnen te halen. Een klein verschil in stemmen maar met mogelijk grote gevolgen gezien dan een nieuwe meerderheid dan deze die nu gevormd werd de stad de komende zes jaar zou gaan besturen. “De kans is klein dat de Raad van State onze argumenten, die de raad grotendeels volgt, voor een hertelling wel aanvaardt”, aldus Johan Danen.

Bilzen Bewijzen

“Volgens de raad moeten we bewijzen aanbrengen voor zaken die niet te bewijzen zijn”, liet hij horen. “Hoe ga je bewijzen dat een aantal stembrieven verdwenen zijn. Of nog; hoe kan je aantonen dat een aantal stemmen ten onrechte naar een andere partij zijn gegaan. Een mission impossible!” Volgens Groen was het praktisch ook niet haalbaar om het dossier na de uitspraak ten gronde uit te pluizen. “We hadden maar één week, en met de feestdagen was het te kort dag om ons op een beroep voor te bereiden.” Groen begrijpt niet waarom de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de hertelling verwerpt. “Het zorgt voor een nog groter gevoel dat de politiek een circus is, ver weg van de burgers”, aldus nog Johan Danen.

Betrokkenheid

Groen wil nu méér tijd en energie steken in een actieve rol op en buiten de gemeenteraad. “We willen werken aan een beleid dat zorgt voor een andere politieke cultuur in de stad”, lichtte Bert Verleysen toe. “Eentje ver weg van de vertrouwde politiek in achterkamers. Dat kan alleen doorbroken worden door de burgers méér bij de politiek te betrekken. We gaan voor een partnerschap tussen de burgers en het beleid.”