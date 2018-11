Partij Groen maakt kanttekeningen

bij meetresultaten Curieuze Neuzen LXB

07 november 2018

12u00 1 Bilzen Goed 20.000 Vlamingen namen deel aan de actie Curieuze Neuzen, het grootste burgeronderzoek ooit naar de luchtkwaliteit in steden en gemeenten. Ook Bilzen deed mee. De stad liet op veertien plaatsen buisjes plaatsen om de uitstoot van dieselwagens te bepalen. En inwoners van de stad hebben daar nog een kleine 80 meetpunten op straten en kruispunten aan toegevoegd. Voor heel Bilzen waren de scores van de verschillende meetpunten voor maar liefst 95 procent goed tot vrij goed.

Op twee plaatsen werd in Bilzen zelfs een heel goed resultaat gemeten. Vlaams parlementslid voor partij Groen Johan Danen maakt toch enkele kanttekeningen bij de bekomen meetresultaten. “De resultaten geven voor Bilzen nu de indruk dat het goed gaat met de luchtkwaliteit”, zegt Danen. “De werkelijkheid is anders. Met Curieuze Neuzen werd enkel de dieseluitstoot op straten en kruispunten gemeten. Maar de hoeveelheid fijnstof en uitstoot van zware metalen op plaatsen dichtbij de grote industriezone Genk- Zuid zitten niet vervat in de meetpunten.”

“Er werden geen meetpunten in gebieden die grenzen aan industrieterreinen dichtbij onder andere Munsterbilzen en Schoonbeek geïnstalleerd”, gaat Danen verder. “Bovendien werden de buisjes die vervuilde lucht moesten meten in mei geplaatst. Het is een momentopname. Nu aan de hand van de bekomen meetresultaten besluiten dat de luchtkwaliteit goed zit, is toch kort door de bocht”, besluit het parlementslid.