Paranoïde man verwondt buurvrouw met mes 14 juni 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde een jaar voor een 50-jarige psychopaat uit Bilzen die zijn bovenbuurvrouw zwaar verwondde met een mes. Volgens de Bilzenaar had de vrouw hem, op 19 februari dit jaar, ter hulp geroepen omdat ze bedreigd zou zijn door vier mannen die cannabis eisten. De man trok, gewapend met een mes, naar boven. Daar waren echter geen mannen te bespeuren en zou de stomdronken vrouw naar hem uitgehaald met een basebalknuppel. Aansluitend zou hij zich verdedigd hebben met zijn mes waardoor de vrouw een zware wonde aan de hand opliep. Om binnen te raken, had hij een glazen deur verbrijzeld. Tegen de opgeroepen verbalisanten riep hij "schiet me maar dood", waarna hij zich verschanste in zijn eigen appartement. Dat 'doodschieten' herhaalde hij, zwaaiend met een bijl, tegen extra ploegen die opgetrommeld waren.





De advocaat van de Bilzenaar zei dat zijn cliënt paranoïde werd na een hartinfarct. Hij hekelde het feit dat een psychiatrisch patiënt reeds sinds de dag van de feiten in de gevangenis zit en dit zonder professionele hulp. Vonnis op 27 juni. (JEK)