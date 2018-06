Overvallers bespringen man vanop dak UITBATER KRANTENSHOP DEN DAUW INEENGEKLOPT EN BESTOLEN MARCO MARIOTTI

12 juni 2018

02u49 0 Bilzen Twee gemaskerde mannen hebben gisterochtend een gewelddadige overval gepleegd op krantenwinkel Den Dauw in Bilzen. Ze lagen rond 5 uur plat op het dak, wachtten de uitbater op en besprongen hem bij aankomst. "Ik was bang dat ze me gingen neersteken", vertelt Gurmuhk Geurts.

De krantenshopuitbater van Den Dauw in Bilzen krijgt met moeite zijn ogen open na de agressieve aanval. Twee gemaskerde mannen vielen hem rond 5 uur aan met pepperspray, en sloegen hem bont en blauw. "Het ging allemaal zo snel", vertelt Gurmukh Geurts. "Ik kwam met mijn auto aangereden, en blijkbaar lagen die twee mannen al plat op het dak van de krantenwinkel. Ik had ze totaal niet opgemerkt, het was nog donker. Ik deed de poort open, en reed mijn auto binnen, toen ik plots iemand van het dak hoorde springen. Ik ging kijken, maar hij viel me meteen aan. Plots sprong een tweede man van het dak, recht op mij."





Auto teruggevonden

Geurts kreeg héél wat rake klappen en werd de winkel mee ingesleurd. Hij liet zich niet doen, maakte veel lawaai en het alarm ging af. "Ik kon me loswrikken en naar de straat lopen. De daders gingen intussen aan de haal met mijn auto én gsm."





Niet veel later kwam een eerste klant de winkel binnen die op de gewonde Geurts stootte. Hij belde de politie en hulpdiensten. De gestolen wagen van Geurts werd enkele honderden meters verder in Mopertingen teruggevonden. "Mijn autosleutel zat natuurlijk nog in mijn zak, dus de wagen is na een tijdje stil gevallen. Ik ben blij dat ik nog leef, want ik vreesde eerlijk dat ze me gingen neersteken."





De iPhone van Geurts werd vijf kilometer verder terug gevonden. "Via de zoekfunctie kan je het toestel traceren. Toen ik zag dat die vlakbij was, ben ik er meteen heen gereden met een vriend. In de Dorpstraat lag het ergens in de berm. De politie heeft alles mee voor onderzoek." Geurts is een tijd werkonbekwaam, maar een collega staat nu in de shop. "Ik heb pijn en zie vooral heel weinig. Hopelijk ben ik snel weer beter."





Vingerafdruk

De lokale recherche van politiezone BIHORI is een onderzoek gestart en probeert de daders op te sporen. Zowel de auto als het toestel werd grondig onderzocht, maar er zouden geen vingerafdrukken te vinden zijn aangezien het duo handschoenen droeg. De daders zijn mogelijk met een vluchtauto ervandoor gegaan, maar welke richting uit is voorlopig niet geweten. Geld maakten ze niet buit.