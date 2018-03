Oud-schepen stapt uit de meerderheid 06 maart 2018

02u46 0 Bilzen Fons Caubergh (68), oud-schepen en raadslid voor Demo 13, stapt uit de meerderheid. Op de gemeenteraad vanavond gaat hij als onafhankelijke zetelen. "De onderlinge verstandhouding met de andere partners van Pro Bilzen zijn verzuurd", liet Caubergh weten.

Na de verkiezingen van oktober 2012 sloot Caubergh met z'n partij Demo 13 een akkoord met Groen en sp.a. Samen gingen ze op in Pro Bilzen en besturen ze onder die naam nog tot het eind van de legislatuur de stad. Dat doet Pro Bilzen met de N-VA van burgemeester Frieda Brepoels en Open Vld. Vier jaar lang was hij in de huidige meerderheid onder andere schepen van milieu.





Hij werd een jaar geleden, zoals afgesproken, opgevolgd door Veerle Schoenmaekers (s.pa), en Caubergh is sindsdien gewoon raadslid. Nu stapt hij uit de meerderheid en uit het kartel Pro Bilzen.





"Ik ben niet boos maar ontgoocheld in de twee andere partijen van het kartel", liet hij blijken. "Zo moest ik via de media vernemen dat Groen bij de verkiezingen niet meer samen opkomt met Pro Bilzen en ook niet langer met de s.pa naar de kiezer stapt. Wat me vooral geërgerd heeft, is dat men in het OCMW de mantelzorgtoelage van 50 euro (een toelage aan kinderen die bij hun ouders wonen en hen verzorgen, nvdr.) heeft afgeschaft. Dat gebeurde buiten mijn weten om en met goedkeuring van twee leden van Pro Bilzen. Dat was de druppel die de emmer heeft doen overlopen", aldus Caubergh. Dat hij de meerderheid verlaat, betekent nog niet het eind van de politieke loopbaan van Caubergh die al 30 jaar in de gemeenteraad zit. "Ik doe opnieuw mee aan de verkiezingen en wil opnieuw gaan voor een schepenambt. Alleen, ik weet nog niet bij wie en met welke partij ik opkom." (LXB)