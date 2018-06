Oud-schepen komt op bij Trots op Bilzen 22 juni 2018

Oud-schepen en raadslid voor Demo 13 Fons Caubergh gaat voor de verkiezingen op de lijst Trots op Bilzen (TOB) van kopman en kandiddat-burgemeester Johan Sauwens staan. "Ik ben gecharmeerd door TOB dat jongeren de kans geeft mee het beleid in de stad te bepalen." Op welke plaats hij zal staan en welke functie hij in een eventuele coalitie gaat vervullen? "Dat bepaalt de kiezer", aldus de ervaren politicus die 10 jaar schepen is geweest. "Ik wil in de eerste ploeg spelen." Oud-burgemeester Johan Sauwens ziet heil in de samenwerking. "Ik heb met Fons 6 jaar in het schepencollege gezeten", zei hij. "Hij is een echt volksmens en een man met het hart op de juiste plaats. Dat een uittredend schepen (vier jaar schepen in de huidige meerderheid, nvdr.) naar een nieuwe partij (TOB) stapt, toont aan dat Bilzen snakt naar een nieuw beleid", aldus Sauwens. (LXB)