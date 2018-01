Ook 'groenste snoepje van Vlaanderen' ontsnapt niet aan bouwwoede 90 APPARTEMENTEN, 12 HANDELSPANDEN EN 5 STADSWONINGEN IN DE STEIGERS XAVIER LENAERS

02u48 0 TONY VAN GALEN Schepen Dirk Smits in het centrum van Zutendaal, waar binnenkort heel wat woningen en commerciële zaken zullen bijkomen. Bilzen In het centrum van Zutendaal heerst een ongekende bouwwoede. In een straal van 500 meter rond de kerk staan er maar liefst 90 appartementen in de steigers. Bovendien werden er ook recent al 34 nieuwe flats bewoond. Op het Dorperveld en het Vonderpark wordt ruimte voorzien voor twaalf handelspanden. "We willen buurtwinkels, speciaalzaken en horeca naar het centrum halen", aldus schepen Dirk Smits.

Een kleine opsomming leert ons dat Zutendaal, een gezellig dorpje dat 7.279 inwoners telt, de jongste tijd niet heeft stilgezeten op vlak van ruimtelijke ordening. In het centrum worden momenteel 90 appartementen gebouwd, dichtbij de plaats waar recent ook al 34 nieuwe flats bijkwamen. Bovendien komen er op het Dorperveld en het Vonderpark nog eens 12 handelspanden bij.





"Door de extra woningen gaan naast senioren ook jonge gezinnen zich vestigen in het hart van de gemeente", zegt schepen van Lokale Economie Dirk Smits (ZVP) . "Ze krikken de leefbaarheid van het centrum op." In het Vonderpark, nabij de pastorij, zijn 32 appartementen in aanbouw. Op het Dorperveld worden 55 appartementen en 5 stadswoningen (woningen met een tuintje) rechtgezet. "En daar blijft het niet bij", aldus Smits. "Op wandelafstand van het centrum is er nog ruimte voor extra woningen langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat en op Mandel. Zo doen we aan verdichting en 'sparen' we open ruimte. De 90 extra woningen zorgen er immers voor dat we vijf hectare open ruimte niet hoeven aan te snijden."





Alle voorzieningen

"We krijgen veel vragen van senioren en jonge gezinnen die in het centrum van de gemeente willen wonen. De markt speelt daar op in", werpt de schepen op. "Ze verkiezen het centrum om zich te vestigen omdat ze daar alle voorzieningen dicht in hun buurt hebben. Daarnaast is er ook genoeg groen in de omgeving. Overigens staat de gemeente bekend als het 'groenste snoepje van Vlaanderen' (de meest bosrijke gemeente van Vlaanderen, nvdr.)." Niet enkel de 90 flats geven aan het centrum een nieuwe dynamiek. Ook de handel en horeca kunnen een extra impuls gebruiken. "Uit een studie die we over het centrum lieten maken, blijkt dat er nood is aan nieuwe horecazaken met duidelijk zichtbare terrassen. Verder zijn er nog een aantal winkels nodig."





Premies

Het gemeentebestuur gaat premies toekennen om winkels en horeca naar het centrum te brengen. "We kennen vier premies toe, met een maximum van 15.000 euro subsidie per handelszaak", legt Smits uit.





"Toekomstige handelaars kunnen drie van de vier premies combineren. Ze kunnen voortaan een premie bekomen voor het opstarten van een nieuwe zaak, het opknappen van een leegstaand handelspand en het renoveren van de gevel. Ook handelaars die naar het centrum verhuizen, maken aanspraak op een premie. Met de premies willen we onze handelskern versterken, leegstand tegengaan en bovenal nieuwe handelszaken aantrekken. Enkel panden die voorzien in de basisbehoeften komen in aanmerking voor de premies. Het gaat om een slager, bakker, buurtwinkel en horecazaken." De gemeente voorziet in het centrum ook in extra parkeerplaatsen: 40 op het Dorperveld, 20 aan de Sorinkelestraat, 20 achter het Dorperveld en een groene parking met 43 plaatsen.