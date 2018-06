Ontmoetingscentrum in vierkantshoeve 30 juni 2018

De beschermde vierkantshoeve of kathedraalhoeve Blondeswinning in Grote Spouwen - de naam verwijst naar de hoge gewelven van een Gotische kerk - heeft sinds gisteren een nieuwe bestemming. De hoeve heeft een dubbele functie: acht sociale woningen en een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor de verengingen in de schuur. Zestien jaar sleepte het dossier aan. Voor de restauratie kon de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium rekenen op subsidies van Vlaanderen. De stad is eigenaar van de schuur. De opening wordt vandaag gevierd met een dorpsfeest, in het bijzijn van Vlaams minister-president Geert Bourgeois die de subsidies toekende. (LXB)