Ongeval ondanks rijverbod 18 april 2018

De Tongerse politierechter veroordeelde en 31-jarige man uit Kortessem tot een boete van 11.200 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat hij op 18 juli vorig jaar in Bilzen een ongeval veroorzaakte waarbij een lichtgewonde viel. Bij de aansluitende vaststellingen bleek dat de dertiger onder invloed van drugs was en op dat ogenblik een rijverbod had. Dit levert hem nu een nieuw rijverbod van een jaar plus 15 maanden op. Daarna volgen medische en psychologische proeven terwijl hij ook opnieuw praktische en theoretische rijvaardigheidsexamens moet afleggen. (JEK)