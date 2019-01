Onduidelijkheid over geldigheid

installatie van de gemeenteraad “De coalitie hangt met plaksel aan elkaar” LXB

25 januari 2019

12u00 0 Bilzen Oud-burgemeester en boegbeeld van de open stadslijst Trots op Bilzen (TOB) Johan Sauwens wilde tijdens de installatie van de gemeenteraad de nieuwe meerderheid nog niet feliciteren. “We sparen ze op voor de echte start van de gemeenteraad”, liet hij op de zitting, die door véél volk werd bijgewoond, horen. De installatie kon bij de dienst Burgerzaken in het administratief centrum van de stad op drie grote schermen gevolgd worden.

Johan Sauwens tekende niet enkel voorbehoud aan tegen de zitting. “Dat doen we ook tegen de beslissingen die genomen zullen worden op de gemeenteraad”, vervolgde hij. “Het is voorbarig om nu al tot de installatie van de gemeenteraad en aanstelling van de burgemeester over te gaan.” Hij en TOB hebben vanwege onregelmatigheden bij de verkiezingen in oktober vorig jaar klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De klacht werd verworpen, maar hiertegen is TOB in beroep gegaan bij de Raad van State. “Volgens een omzendbrief van minister van Binnenlands Bestuur Homans (N-VA) kan zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan in de zaak de installatie van de gemeenteraad niet gehouden worden”, aldus Sauwens.

Verplicht

Hetgeen werd tegengesproken door Wouter Raskin die voor de laatste keer de gemeenteraad voorzat. Hij wordt schepen. “Het beroep van de Raad van State werkt niet opschortend. Of anders gezegd: de verkiezingen zijn geldig verklaard”, stelde hij. “Het decreet lokaal bestuur zegt dat de installatie binnen de tien dagen na de dag waarop de termijn voor het indienen van beroep is verstreken (het beroep is op 14 januari dit jaar betekend en de installatie vond op 24 januari) plaats moet vinden. Hiertoe zijn we door het decreet zelfs verplicht.”

Plakbandcoalitie

Een tweede maal kwam Sauwens tussen na de eedaflegging van de schepenen. Hij haalde uit naar de meerderheid. “Ze is afgestraft door de kiezer”, fulmineerde hij. “Een verlies van 10 procent en toch mag ze Bilzen besturen. Het signaal van de Bilzenaar wordt genegeerd. In plaats van een ander beleid wordt het méér van hetzelfde”, vulde hij aan. Hij sprak van een ‘plakbandcoalitie’ “Ze hangt met plaksel aan elkaar. Wel, veertien van de zestien gemeenteraadsleden moesten worden bedeeld met een mandaat of voorzitter voor één of meerdere jaren. Deze coalitie komt onder druk te staan. We zijn een sterke groep die één op de drie Bilzenaren vertegenwoordigt en we gaan onze punten constructief uitdragen in voorstellen.”

De hand reiken

Wat positief onthaald werd door burgemeester Steegen. “Ik wil juist de hand reiken aan de oppositie”, deelde hij mee. “Hun voorstellen zijn bespreekbaar als deze ertoe bijdragen om Bilzen nog beter te maken. Alleen, ik doe niet mee aan politieke spelletjes.” Hij gaf al een eerste aanzet dat hij het meent. “Ik ga in op het voorstel van Sauwens om samen te gaan zitten om de rol van raadslid op te waarderen. Meer nog, we gaan de oppositie hiervoor uitnodigen”, besloot Bruno Steegen, die de ingezworen raadsleden loofde voor het ordelijk en sereen verloop van de installatievergadering.