Omleiding van negen maanden voor afbraak en bouw brug over kanaal in Eigenbilzen langs ruilverkaveling is volgens inwoners onveilig LXB

19 februari 2019

12u00 0 Bilzen Zaterdag 2 maart wordt de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen afgebroken. De brug, die een meter verhoogt, wordt vanaf maandag 25 februari afgesloten voor alle verkeer. De werkgroep Minder Hinder voorziet voor negen maanden een omleiding voor het verkeer, via de ruilverkaveling in Eigenbilzen. Volgens inwoners is dit echter onveilig. “Auto’s mogen in twee richtingen de ruilverkaveling gebruiken. Er is amper plaats om daar een fietser veilig te passeren”, stelt Raf Wouters, een verontruste inwoner van Eigenbilzen.

Vanaf maandag 25 februari kan het verkeer tussen Munsterbilzen en Gellik negen maanden lang niet meer over de brug over het Albertkanaal. De brug wordt afgebroken om daarna een nieuwe te bouwen die een meter hoger zal zijn dan de huidige. Om het verkeer om te leiden, voorziet de werkgroep Minder Hinder een traject via een smalle weg op de ruilverkaveling in Eigenbilzen — iets wat de inwoners verontrustend vinden. “Auto’s worden via een smalle weg naar Gellik en terug gestuurd. Bovendien mogen auto’s in twee richtingen de ruilverkaveling gebruiken”, vertelt Raf Wouters die zich afvraagt waarom men geen eenrichtingsweg voorziet. “Het zou een stuk veiliger zijn.” Volgens Frieda Brepoels, ex-burgemeester van Bilzen en voorzitter van de Vlaamse Waterweg, betreft het geen officiële omleiding. “Op vraag van de stad is die enkel bestemd voor lokaal verkeer, niet voor doorgaand verkeer (er komt voor de laatste geen verbod)”, stelt Brepoels.

Fietsers

“We doen dat op vraag van scholieren en thuisverpleegkundigen die zo de weg naar Gellik en terug afsnijden. Anders moeten ze meer omrijden”, gaat Brepoels verder. “Omwille van beperkte uitwijkmogelijkheden en toeristisch fietsroutenetwerk mogen auto’s niet meer dan 30 per uur op de ruilverkaveling rijden. Ze mogen fietsers alleen stapvoets passeren waar de weg voldoende breed is. De politie zal controle doen.” Omwonenden langs de Winkelomstraat vrezen dat omleiding sluipverkeer met zich mee zal brengen. Voor fietsers heeft de werkgroep Minder Hinder een alternatief. “Fietsers kunnen het jaagpad langs het kanaal gebruiken”, klinkt het.

Volgens Bilzens gemeenteraadslid Johan Danen (Groen) worden de fietsers aan hun lot overgelaten. “Er is geen plaats voor kruisingen op de ruilverkaveling, al zeker niet wanneer er fietsers betrokken zijn. Dat auto’s de fietsers stapvoets moeten passeren, is onvoldoende”, zegt hij. “Moeten er echt eerst ongevallen gebeuren vooraleer hier structurele maatregelen worden genomen? Verder is geen oversteek meer mogelijk tussen de brug aan de Fordsite in Genk en die aan Gellik in Lanaken. Dat geldt zeker ook voor fietsers.”

Fietspaden

De officiële omleiding voor het verkeer loopt vanuit Munsterbilzen via de Zangerheidestraat, de Vossekuilstraat, de Dorpsstraat, de Mopertingenstraat en de Maastrichtersteenweg naar Gellik of Lanaken. Met het afsluiten van de brug, worden ook ritten van bussen van De Lijn aangepast. Het stadsbestuur van Bilzen maakt van de gelegenheid gebruik om in de Vossekuilstraat een fietspad met dubbele richting (350 meter) aan te leggen. Ook aan weerskanten van de Hoefaertweg komt een fietspad. “Zo vermijden we extra hinder voor het verkeer”, zegt Brepoels. “De ingrepen duren vier maanden.”

Meer info over omleidingen en werken op www.vlaamsewaterweg.be/brug-eigenbilzen.