Off Road 2019 nu al meer

deelnemers dan vorig jaar LXB

22 februari 2019

12u00 0

Nu zondag kunnen lopers en wandelaars zich sportief uitleven tijdens de Off Road, een initiatief van Run4kids. Deze laatste is een organisatie die kinderen goesting doet krijgen om de loopschoenen aan te trekken en aan sport te doen. “We volgen veelal een onverhard parcours”, legt Peter Thijs, één van de bezielers van Off Road die voor het vierde jaar op rij doorgaat. En Off Road kent een groeiend succes. “Alleen al bij de voorinschrijvingen mochten we meer dan de 350 lopers die meededen aan de vorige editie noteren”, stelt Peter. De lopers kunnen kiezen uit drie afstanden: 6,8 en 14 kilometer en voor de kidsrun is het 2 kilometer. De wandelaars hebben twee opties: een tocht van 6,8 of eentje van 14 kilometer. Start en ankomst voor beide disciplines is het sportpak op de Katteberg in Bilzen. Voor het eerst kunnen lopers hun hond meenemen. Ze doen mee aan de cani (lees, hond) cross. De opbrengst van het event gaat naar Run4kids. De eerste 500 deelnemers aan de loopwedstrijd met tijdregistatie krijgen een mooi gadget - een houten medaille in de vorm van een sleutelhanger - mee naar huis.