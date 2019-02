Oeps... snelheidsduivel maakt rechtsomkeer en laat zich twee keer flitsen Toon Royackers

20 februari 2019

18u36 0 Bilzen Een domme snelheidsduivel heeft zich dinsdag in enkele minuten tijd twee keer laten flitsen op de Taunusweg in Bilzen.

De bestuurder werd een eerste keer geflitst met 134 kilometer per uur in de ene rijrichting. Enkele minuten later flitste de politie hem alweer met 100 per uur, in de andere rijrichting. De man mag zich niet alleen aan twee stevige boetes verwachten, hij zal zich ook moeten verantwoorden voor de politierechter. Ondanks een waarschuwingsbord reden trouwens 59 van de in totaal 368 gecontroleerde bestuurders dinsdag te snel op die Taunusweg. De politie stelde zich ook op aan Dorpsstraat in het centrum van Eigenbilzen. Daar reden 34 van de 299 gecontroleerde bestuurders te snel. Aan de Groenstraat in buurgemeente Hoeselt werden 40 van de 104 bestuurders geflitst in een zone 50.