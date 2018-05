Nieuwe kinderopvang al meteen volzet 05 mei 2018

02u29 0 Bilzen Dat er in het centrum van de stad nood is aan extra kinderopvang voor baby's en peuters blijkt al één dag na de opening van 't Eikennestje. De 19 plaatsen, waarvan er 9 zijn voorbehouden voor kinderen uit kansarme gezinnen, zijn al praktisch helemaal ingenomen.

"Het is een nieuwe stap in de strijd tegen kinderarmoede", aldus OCMW-voorzitter Luc Hendrix. "Hier groeit één kind op de acht op in armoede." Een nieuwe insteek bij de opvang is de betrokkenheid van de ouders. "We organiseren voor hen activiteiten zodat ze andere lotgenoten kunnen ontmoeten, uit hun isolement treden en deelnemen aan de samenleving", stelde de verantwoordelijke van het Centrum voor Kind- en Gezinsondersteuning.





Stad betaalt huur

Die laatste stond samen met het Huis van het Kind, de Landelijke Kinderopvang en de stad in voor 't Eikennestje. Zo betaalt de stad de huur voor een periode van 10 jaar en nam het de inrichting van de opvang voor haar rekening, goed voor 50.000 euro. De kinderopvang kan ook rekenen op Vlaamse subsidies.