Nieuwe bestuursploeg verlaagt een maand na aantreden afvalbelasting

LXB

21 februari 2019

12u00 1 Bilzen De meerderheid van drie partijen - Beter Bilzen, de N-VA en Bilzen Bruist - die amper een goeie maand zijn aangetreden als nieuwe bestuursploeg voor Groot- Bilzen, gaat de belastingen verder laten dalen. Nog dit jaar en voor de rest van de legislatuur voert de nieuwe meerderheid een verlaging door van de afvalbelasting die 30 euro per gezin en per jaar bedraagt. “Per jaar krijgen we hierdoor 400.000 euro minder inkomsten binnen”, legt burgemeester Steegen van Bilzen uit.

Belofte

De verlaging van de afvalbelasting die bij 15.000 Bilzerse gezinnen op de factuur van limburg.net (de enige intercommunale voor huishoudelijk afval in Limburg) komt te staan, wordt niet gecompenseerd met een verhoging van een andere taks van de stad. “We luisteren naar de mensen en we komen nu een van onze meest besproken verkiezingsbeloftes na”, licht de burgemeester toe. “Het is ook een nieuwe stap in het verlagen van belastingen. Onder de vorige legislatuur (toen zaten dezelfde drie partijen aan het roer) verminderden we al met de helft de basisdienstenbelasting: van 125 naar 62,5 euro! En daarbovenop voerden we een sociale correctie door voor invaliden, gepensioneerden en gezinnen met drie of meer kinderen. Ook verlaagden we de personenbelasting van 8,3 naar 8,1 procent”, vult Bruno Steegen aan.

Sorteren

“We laten opnieuw zien dat we de stad op een creatieve manier besturen”, zei eerste schepen Wouter Raskin (N-VA). “We gaan door met het voeren van een gezond financieel beleid. De nieuwe belasting zal na aftrek 99,49 euro zijn voor een alleenstaande, 110.29 euro voor een tweepersoonsgezin. Een gezin van drie personen betaalt 121,09 euro.” Volgens tweede schepen Guy Swennen (Bilzen Bruist) is de nieuwe belastingverlaging een stimulans voor de Bilzenaren om nog beter afval te gaan sorteren. “We voeren nu de derde compensatie in het verlagen van de belastingen door.”