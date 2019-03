Nieuw bestuur

bij N-VA Bilzen LXB

14 maart 2019

12u00 0

NV-A Bilzen heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Vriend Nijs is de nieuwe voorzitter. Hij volgt Dirk Coelmont op. Als onder-voorzitter kozen de leden van de plaatselijke afdeling voor Reinhilde Appermans die in de plaats komt van Jan Kellens. Vriend Nijs komt uit Herderen bij Riemst maar hij woont al 30 jaar in Bilzen. Hij is vader van drie kinderen en was in z’n jeugdjaren hoofdleider van de KLJ uit Herderen. Hij werkt als bediende bij het klimatisatiebedrijf ABN in Bilzen. Reinhilde Appermans is moeder van twee kinderen en gehuwd met Peter. Ze is lerares in Tongeren en Borgloon.