Niemand dronken op kerstnacht, wel één bestuurder aan de drugs Toon Royackers

25 december 2018

18u18 0 Bilzen Op kerstnacht heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst 18 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest in het kader van de BOB-campagne. Geen enkele van hen had te veel alcohol gedronken.

Een 54-jarige bestuurder bleek wel rond te rijden onder invloed van speed. Omdat hij zelfs geen rijbewijs kon voorleggen, werd een wielklem geplaatst totdat hij een rijbewijs kan tonen. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Op de Riemsterweg in Bilzen onderschepte de politie een voertuig met gedoofde lichten. Die bestuurder had 9 gram marihuana op zak. Tijdens de controles op kerstnacht werden nog vijf processen-verbaal van waarschuwing opgeteld voor versleten rijbewijzen en technische mankementen.