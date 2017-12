Negende keer rijbewijs kwijt in drie jaar 02u25 2

Een interventieploeg van de lokale politie heeft een voertuig gecontroleerd op de Riemsterweg in Bilzen. De bestuurder was onder invloed van speed en speelde zo voor de negende keer sinds 2014 zijn rijbewijs kwijt.





De wagen had de aandacht getrokken van de patrouillerende ploeg omdat één van de achterste banden buiten het koetswerk stak.





De bestuurder bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn. Ook had hij geen alcohol gedronken. Maar de man testte positief voor amfetamines. Op het commissariaat werd later ook een bloedproef afgenomen door de dokter van wacht. De bestuurder mocht naar huis gaan, maar wordt binnenkort verwacht voor een uitleg bij de politierechter.