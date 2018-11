Gesponsorde inhoud Nederlandse drugskoerier op heterdaad betrapt met zelfgemaakte bom DSS

28 november 2018

17u33 0 Bilzen Een 29-jarige Nederlander uit Amstelrode werd in mei van dit jaar betrapt op een parking in Bilzen met in zijn wagen een grote hoeveelheid drugs, materiaal en grondstoffen om drugs te maken en een resem verboden wapens waaronder een jachtgeweer met afgezaagde loop en zelfs een zelfgemaakt explosief.

Hij handelde naar eigen zeggen als koerier voor een bende drugsdealers waarvan hij de naam niet durfde te vertellen uit angst voor represailles tegenover hem en zijn familie. “Ze knallen mijn kop eraf, mijnheer de voorzitter.” Hij beweerde ernstige drugsschulden tegenover de drugsbende te hebben gehad en daarom werd hij verplicht om hun vuil werk op te knappen. Hij was hun slaafje en werd zelfs regelmatig met de sigarettenaansteker bewerkt. Ondertussen hebben zijn ouders die schulden afgelost. Op de vraag of hij wel wist wat hij in zijn auto vervoerde en voor wie dat allemaal bestemd was, antwoordde de Nederlander ontkennend. “Ik moest dan telkens een ommetje maken, mijnheer de voorzitter”.

Slangenkuil

De rechter was echter onverbiddelijk en sprak profetische woorden. “Een mens weet wel ongeveer wanneer hij zich in de slangenkuil van het drugsmilieu begeeft, maar weet nooit wat hij op de bodem zal aantreffen of wanneer hij er terug uitkruipt.” Het openbaar ministerie eist 22 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 5000 euro. De rechter velt zijn vonnis op 12 december