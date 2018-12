Nederlandse drugskoerier met zelfgemaakte bom krijgt slechts 14 maanden met uitstel Dirk Selis

13 december 2018

11u40 0 Bilzen Een 29-jarige Nederlander uit Amstelrode die in mei van dit jaar betrapt op een parking in Bilzen met in zijn wagen een grote hoeveelheid drugs, materiaal en grondstoffen om drugs te maken en een resem verboden wapens waaronder een dubbelloop jachtgeweer met afgezaagde loop en zelfs een zelfgemaakt explosief, komt er met een gevangenisstraf van 14 maanden met uitstel van af.

De man geraakte aan drugs verslaafd nadat hij in 2014 te maken kreeg met clusterhoofdpijnen. Hierdoor moest hij een drugsschuld van vijfduizend euro betalen aan zijn dealers. “Ik gebruikte alcohol en cocaïne. Ik betaalde elke week honderd euro. Maar op een week kon ik dat niet betalen”, zo vertelde de man vandaag aan de rechter in Tongeren. “Ze maakten me duidelijk wie de baas was. Ik had toen weinig contact met mijn ouders maar ze wisten ze wel wonen.” Hij werd hun slaafje en werd zelfs regelmatig met de sigarettenaansteker bewerkt.

Hij handelde naar eigen zeggen als koerier voor de bende, waarvan hij de naam niet durfde te vertellen uit angst voor represailles tegenover hem en zijn familie. “Ze knallen mijn kop eraf, mijnheer de voorzitter.” Het openbaar ministerie zei dat zolang de man de lippen op elkaar hield, zij de maximale straf voor de feiten vorderde. Het was dan ook maar de vraag of de rechter in Tongeren die redenering ging volgen.

Explosieven

De feiten waren dan ook niet van de minste. De man moest van de Nederlandse dealers een BMW vol met materiaal voor een plantage, wapens en blijkbaar ook explosieven van de wijk Zeswegen in Heerlen naar Bilzen brengen. Zelf besefte hij niet dat hij met een mogelijke bom rondreed. Eens in Bilzen aangekomen moest de man de auto parkeren op een parking en hem achterlaten. Daar zou de auto leeggemaakt worden, maar de politie greep in voor dat dat kon gebeuren en arresteerde de man zeven maanden geleden.

Ondertussen hebben zijn ouders die schulden afgelost. Op de vraag of hij wel wist wat hij in zijn auto vervoerde en voor wie dat allemaal bestemd was, antwoordde de Nederlander ontkennend. “Ik moest dan telkens een ommetje maken, mijnheer de voorzitter.”

Mededogen

De rechter in Tongeren heeft dan toch nog wat mededogen met de Nederlander die momenteel in voorarrest zit, getoond en veroordeelde de man tot 14 maanden met uitstel en een boete van 100 euro.