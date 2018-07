Nederlander steelt honderd batterijen uit zendmasten 12 juli 2018

02u44 0 Bilzen Gisteren verscheen een Nederlander van 41 voor de rechter in Hasselt omdat hij ruim honderd batterijen heeft gestolen uit zendmasten. De procureur vorderde een effectieve celstraf van 26 maanden.

Beklaagde is afkomstig uit Hoensbroek bij Heerlen. In het verleden was hij actief als antennebouwer en in die periode kwam hij in het bezit van een sleutel waardoor hij toegang had tot de masten. Tussen april 2017 en dit jaar kwam hij veelvoudig de grens over om toe te slaan. Hij zou 22 masten bezocht hebben. Bij het openbaar ministerie sprak men dan ook van een grote hoeveelheid feiten. In Bilzen werd hij uiteindelijk betrapt door camerabeelden. Proximus stelt zich burgerlijke partij en vraagt 40.219 euro schadevergoeding. De reden voor de diefstallen zijn financieel. Beklaagde legde uit dat hij in het verleden niet altijd correct werd uitbetaald. "Ik heb geen gokprobleem, dat is puur een hobby", ging hij nog verder. Hij verklaarde bovendien dat hij de industriële batterijen na de diefstallen inleverde bij een schroothandelaar. De feiten op zich worden niet betwist, maar de advocate van de man was het niet eens met alle precieze data. Ze hoop dat de celstraf met uitstel wordt uitgesproken en dat de schadevergoeding kan worden gehalveerd. Op 25 juli horen ze het vonnis. (BVDH)